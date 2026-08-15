Власти РФ усилят контроль за перемещениями россиян

Министерство транспорта РФ предложило расширить объем данных о поездках россиян, которые перевозчики передают государству, пишет «Медуза».

С 2024 года в РФ уже ведутся автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и экипажах. Перевозчики и сервисы бронирования передают туда сведения о полетах и поездках на самолетах, поездах дальнего следования, междугородних автобусах, а также морском и речном транспорте.

В базе фиксируются покупка и возврат билета, его переоформление, возврат средств, посадка и высадка пассажиров, сведения об отправке и другие операции. Кроме того там доступны такие персональные данные пассажиров: паспортные сведения, электронная почта, логин и хеш пароля от его учетной записи у перевозчика, IP-адрес, с которого оформлялся билет, и сведения об оплате. Доступ к базам имеют в том числе МВД и ФСБ.

Новый проект приказа обяжет перевозчиков передавать не только плановые, но и фактические сведения о поездках. В случае с самолетами и поездами данные должны будут поступать в базу в течение 15 минут после прибытия пассажира в конечный пункт, для автомобильного, морского и речного транспорта – в течение 30 минут. Каждой поездке присвоят уникальный идентификатор, который будет связывать все действия конкретного пассажира – от бронирования и покупки билета до посадки и высадки.

Для авиаперелетов в базу также будут передавать сведения о пересадках и багаже. Новые требования будут распространяться как на регулярные, так и на чартерные рейсы.

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