 

В России вместо МКБ теперь будут использовать Единый классификатор болезней. В него включены вялотекущая шизофрения и гомосексуализм

15.08.2026, 16:03, Разное
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На смену Международной классификации болезней (МКБ) в России пришёл Единый классификатор болезней (ЕКБ). Его разрабатывали с 2023 года с учётом того, что МКБ «не отвечает традиционным ценностям многонационального народа Российской Федерации».

Новый справочник по сути повторяет МКБ, но содержит несколько изменений – так, в него добавлен раздел «Социальные заболевания». Утверждается, что они возникают под иностранным влиянием и могут стать поводом для поражения в правах или даже изоляции от общества. В этот список включен, к примеру, атеизм. Кроме того, в классификаторе восстановлены такие заболевания как гомосексуализм (одновременно представляет собой состав преступления в соответствии с антиэкстремистским законодательством) и вялотекущая шизофрения.

Диагностировать заболевания и принимать дальнейшие решения о лечении поручено районным психиатрическим комиссариатам, которые должны сформировать к концу года.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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