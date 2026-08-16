Две женщины погибли при сходе селевого потока на северо-западе Испании

Две женщины в возрасте около 60 и 80 лет погибли в деревне Мансанедо-де-Вальдуэса в провинции Леон на северо-западе Испании в результате внезапного паводка и схода селевого потока. Еще двое детей получили легкие травмы, пишет El Pais.

Сильный ливень вызвал сход воды, грязи и камней с горного склона. Поток прошел по одной из улиц деревни и обрушился на помещение, где находились шесть человек. Двух женщин унесло потоком. Пожилой мужчина, которого первоначально считали пропавшим без вести, позднее был найден живым.

В соседнем населенном пункте Боусас поток воды унес несколько автомобилей.

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