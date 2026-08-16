Иски против xAI — Grok был использован для создания сексуализированных изображений девочек

Жительница штата Вайоминг присоединилась к федеральному иску против компании xAI Илона Маска, утверждая, что ее отчим использовал чат-бот Grok для создания более 7000 сексуализированных изображений, основанных на ее детских фотографиях, пишет The Washington Post. Женщина фигурирует в судебных документах как Jane Doe 4.

По словам истицы, в начале 2026 года федеральные и местные правоохранительные органы провели обыск в доме ее родителей и изъяли электронные устройства отчима. Впоследствии выяснилось, что среди обнаруженных материалов находились тысячи созданных искусственным интеллектом изображений женщины в детском возрасте, которые отчим распространял и обменивал в интернете. В частности, согласно иску, для генерации использовалась обычная фотография, сделанная, когда девочке было около 11 лет. Через два дня после обыска ее отчим покончил с собой.

В июле женщина присоединилась к иску, который в марте подали против xAI три девушки из Теннесси, две из которых остаются несовершеннолетними. Они утверждают, что технологии Grok использовались для превращения их реальных фотографий в сексуализированные изображения. Истцы требуют предоставить делу статус коллективного и распространить его на людей, фотографии которых в несовершеннолетнем возрасте были подобным образом изменены средствами xAI.

В иске утверждается, что xAI несет ответственность за создание, хранение и распространение созданных искусственным интеллектом материалов сексуального характера с узнаваемыми изображениями детей. Истцы обвиняют компанию в недостаточных мерах защиты, несмотря на известный риск злоупотребления генератором изображений Grok. Ранее xAI заявляла о нулевой терпимости к сексуальной эксплуатации детей и утверждала, что удаляет запрещенный контент и передает информацию о соответствующих аккаунтах правоохранительным органам.

The Washington Post отмечает, что ранее в 2026 году работа Grok уже вызвала международный скандал после массового создания сексуализированных изображений реальных людей, включая несовершеннолетних. После этого деятельность xAI стала предметом внимания регуляторов в США и Европе.

На запрос The Washington Post о новом эпизоде xAI не ответила. К настоящему времени компания не представила в суде ответ на требования истцов.

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