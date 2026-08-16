 

Калининградская область столкнулась с нашествием «бобров NATO»

16.08.2026, 10:48, Разное
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Жители Калининградской области РФ бьют тревогу из-за массового нашествия бобров с территории соседних Польши и Литвы. Как пишет издание «Калининградские новости», в народе животных называют «бобрами NATO».

«Зверьки строят плотины прямо у границы и затапливают местные поля и леса. Люди всерьез опасаются, что такие действия могут привести к потере урожая и заболачиванию территорий. Чтобы дать отпор «иностранным захватчикам», около сотни добровольцев своими силами уже разобрали 43 бобровые плотины», – пишет издание.

Оно цитирует доктора ветеринарных наук Александра Муромцева, который призывает не видеть в этом политической подплеки. «Наши бобры точно так же расселяются там. Границы для животных не существует, и ставить «забор» от бобров невозможно», – говорит эксперт.


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