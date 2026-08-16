Калининградская область столкнулась с нашествием «бобров NATO»

Жители Калининградской области РФ бьют тревогу из-за массового нашествия бобров с территории соседних Польши и Литвы. Как пишет издание «Калининградские новости», в народе животных называют «бобрами NATO».

«Зверьки строят плотины прямо у границы и затапливают местные поля и леса. Люди всерьез опасаются, что такие действия могут привести к потере урожая и заболачиванию территорий. Чтобы дать отпор «иностранным захватчикам», около сотни добровольцев своими силами уже разобрали 43 бобровые плотины», – пишет издание.

Оно цитирует доктора ветеринарных наук Александра Муромцева, который призывает не видеть в этом политической подплеки. «Наши бобры точно так же расселяются там. Границы для животных не существует, и ставить «забор» от бобров невозможно», – говорит эксперт.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro