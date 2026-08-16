В Москве открылся первый бесплатный продуктовый магазин

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16.08.2026, 11:00, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый в столице продуктовый магазин, в котором коренные москвичи могут абсолютно бесплатно получить мясо, рыбу, овощи, фрукты, бакалею, сладости и другие продукты питания.

«Теперь жители нашего прекрасного города смогут заниматься творчеством и созидательным трудом не думаю, что они будут есть. Ведь вопрос с едой за них решает столичный бюджет», – сказал Собянин.

До конца года в столице откроется не менее 300 бесплатных магазинов, а в течение пяти лет их количество достигнет 10 тысяч. На их работу ежегодно будет выделяться по триллиону рублей.

Для доступа в магазин нужно предоставить удостоверение коренного москвича, которое можно оформить на портале госуслуг Москвы или в любом МФЦ. По расчётам экспертов, ежегодно бесплатные продукты будут получать до миллиона жителей столицы. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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