 

В Украине пресечена деятельность колл-центра, связанного с мошенничеством против израильтян

16.08.2026, 8:18, Разное
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В Днепропетровской области Украины пресечена деятельность колл-центра, подозреваемого в телефонном мошенничестве против граждан Израиля. Операция была проведена в рамках совместной работы Национальной полиции Украины и полиции Израиля.

По сообщению полиции Израиля, расследование продолжалось несколько месяцев. Израильские правоохранительные органы собрали показания пострадавших и другие материалы, после чего украинская полиция провела обыски и задержания.

В результате операции были задержаны и арестованы девять сотрудников и руководителей колл-центра. Следствие устанавливает полный масштаб деятельности группы.

По предварительным данным, связанные с этой схемой колл-центры могут работать и в других районах Украины. Правоохранительные органы проверяют их возможную связь с задержанными и причастность к мошенничеству в отношении граждан Израиля.

Полиция Израиля отмечает, что сотрудничество с украинскими правоохранительными органами продолжается, в том числе обмен оперативной информацией и координация действий в рамках расследования транснациональных мошеннических схем.


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