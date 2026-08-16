 

ВСУ — ночью сбиты 85 из 106 БПЛА. МО РФ — перехвачены 822 БПЛА, удары по Wildberries, есть жертвы

16.08.2026, 9:03, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 16 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине ракеты «Оникс», «Искандер-М»/C-400/KN-23, Х-59/69 (число не указано) и 106 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате трех ракет Х-59/69 и 85 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 13 локациях, а также падения фрагментов в 3 локациях. Причинен ущерб в Киеве и Днепропетровской области, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 16 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 822 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. Атакованы склады Wildberries Wildberries в Подмосковье – в Подольске и Домодедово, есть жертвы в Раменском и в Ростовской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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