Премьер Великобритании о смерти уличенного в плагиате профессора Ардея — «Не время для суждений»

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выступил с заявлением в связи со смертью Джейсона Ардея – самого молодого темнокожего профессора в истории Кембриджа, который был отстранен от должности из-за плагиата, а через несколько дней найден мертвым.

«Это трагедия на множестве уровней. Сейчас не время выступать с суждениями, это основание для глубоких размышлений, размышлений о том, как до этого дошло», – сообщил глава правительства.

Ардей был найден мертвым в своем доме на юге Лондона утром 14 августа. Обстоятельства смерти не публикуются, однако известно, что он очень тяжело воспринял происшедшее. «Мы потрясены потерей потрясающего отца, партнера, брата, дяди и сына. Он смог выдержать ведущейся против него кампании дезинформации», – сообщила семья.

Профессор не только заимствовал текст, но и сфальсифицировал резюме, а также пытался использовать полицию, чтобы остановить журналистское расследование его деятельности, поскольку это причиняло ему психологическую травму.

Скандал заставил усомниться в самой политике разнообразия и равенства, символом которой был 41-летний Ардей, а также в репутации Кембриджа и научного истеблишмента в целом.

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