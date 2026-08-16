 

Израильтянин арестован на Крите по обвинению в непреднамеренном поджоге

16.08.2026, 9:45, Разное
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На греческом острове Крит арестован 35-летний житель Израиля, подозреваемый в том, что по неосторожности стал причиной пожара в районе деревни Селья неподалеку от Плакиаса на юге округа Ретимно. Как пишет греческая государственная телерадиокомпания ERT, пожар начался вечером в пятницу, 14 августа, после того, как группа туристов устроила барбекю во дворе арендованной виллы.

По данным Proto Thema, очаг возгорания возник во время использования гриля. Огонь мог распространиться на значительную территорию, однако крупным силам пожарной службы удалось взять его под контроль примерно через четыре часа.

В рамках расследования были доставлены на допрос три человека, арендовавшие виллу. По сведениям местного издания Cretalive, владелец жилья заранее предупреждал туристов, что пользоваться грилем при сложившихся погодных условиях запрещено. После проверки следователи пожарной службы задержали одного из них – 35-летнего израильтянина.

В воскресенье, 16 августа, задержанного должны доставить в суд в Ретимно. Его обвиняют в том, что из-а его неосторожных действий возник пожар.

По данным пожарной службы Греции, с начала 2026 года за нарушения противопожарных правил в стране были выписаны 716 административных штрафов на общую сумму более 1,13 миллионов евро и произведены 297 задержаний, из них 267 – по делам о пожарах, возникших по неосторожности.


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