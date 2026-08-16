В Венгрии попал в ДТП автобус с польскими паломниками, множество погибших

По меньшей мере 12 человек погибли и множество получили ранения в ночь на 16 августа на севере Венгрии в дорожно-транспортном происшествии. Автобус с польскими паломниками возвращался из Меджугорья в Боснии и Герцеговине.

Согласно первоначальным данным, водитель уснул за рулем, и автобус съехал в канаву и перевернулся. Руководители Польши в Венгрии выразили соболезнования семьям погибших. МИД Польши создал специальный координационный центр, открыта «красная линия».

Меджугорье – хорватский католический анклав на территории мусульманской страны. Он стал центром паломничества после того, как в 1981 году местные дети рассказали, что перед ними предстала Дева Мария. О подобных случаях сообщалось и в последующие годы.

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