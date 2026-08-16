Нижний Новгород переименовали в Нижний Горький

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал инициативу министерства культуры о восстановлении «исторически корректного» названия Нижнего Новгорода и подписал указ о переименовании города.

«Учитывая многочисленные просьбы граждан по восстановлению исторической справедливости, повеливаю: переименовать Нижний Новгород в Нижний Горький», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Как рассказала в эфире «Первого канала» заместитель министра культуры Жанна Алексеева, в ближайшее время новые наименования могут получить и другие крупные города.

«Идея сочетать старорежимные и советские названия представляется более чем актуальной, ибо демонстрирует преемственность отечественной культуры. Например, Питер-Ленинбург, Волго-Сталин-Царицын град, Кёнигград, Кирвятка и другие. Сейчас мы прорабатываем варианты», – сказала чиновница.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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