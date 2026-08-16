 

Лихтенштейн изменил правила престолонаследия, чтобы позволить женщинам взойти на трон

16.08.2026, 13:19, Разное
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В княжестве Лихтенштейн приняли историческое решение изменить правила наследования престола, пишет BBC. В будущем право стать главой государства будет зависеть не от пола наследника, а от порядка рождения.

Об изменении объявил наследный князь Алоиз во время выступления по случаю национального дня страны. Новые правила были одобрены необходимым большинством членов княжеской семьи.

Ранее в Лихтенштейне действовал принцип мужского первородства: престол мог перейти только к мужчине. Теперь его заменят абсолютным первородством – то есть старший ребенок будет первым в очереди на престол независимо от того, мальчик это или девочка.

При этом изменение не повлияет на нынешнюю очередность наследования. Новые правила распространяются только на будущих потомков детей Алоиза и его супруги, наследной княгини Софи. Сейчас первым в очереди остается их старший сын, принц Йозеф Венцель. Их дочь, принцесса Мари Каролина, пока не получит права на престол в результате этой реформы.

Политические права женщин в стране появились относительно поздно. Лишь в 1984 году Лихтенштейн стал последней европейской страной, предоставившей женщинам право голосовать на национальных выборах. В 2025 году Бригитте Хаас стала первой женщиной, возглавившей правительство страны. Таким образом, реформа престолонаследия стала еще одним шагом к гендерному равенству в одном из самых традиционных монархических государств Европы.


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