 

Хью Хефнер еще в 2005 году предупреждал ФБР, что Эпштейн – насильник, обращения проигнорировали

16.08.2026, 14:18, Разное
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З2 женщины, заявляющие, что стали жертвами насильника и педофила Джеффри Эпштейна, подали в окружной федеральный суд Южной Флориды иск против американского государства. Они утверждают, что правоохранительные органы игнорировали поступающие к ним сигналы.

Согласно иску, основатель Playboy Хью Хефнер в 2005 году неоднократно обращался в ФБР после того, как одна из моделей эротического журнала рассказала ему, что стала жертвой надругательства со стороны финансиста. Эти обращения остались без ответа.

Как пишет New York Post, пострадавшая – Одра Линн Кристиансен – «мисс Октябрь 2003». В 2005 году она жила в имении Хефнера в Беверли-Хиллз и рассказала не только об изнасиловании, но и о том, что Эпштейн передал ее как секс-игрушку гонконгскому предпринимателю Стэнли Хо, которого называли «королем казино Макао».

Согласно иску, первые жалобы в ФБР были поданы еще в 1996 году, но никаких мер принято не было. Кристиансен также сообщила, что федеральные агенты обратились к ней за информацией в 2020 году, после того, как Эпштейн покончил с собой.


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