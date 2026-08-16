«Евреи, вас слишком много» — французские жандармы допросили хозяйку кафе на горнолыжном курорте

Во Франции разгорелся скандал после публикации видео, снятого на популярном горнолыжном курорте Les Deux Alpes в департаменте Изер. Хозяйка расположенного там кафе сказала посетителю-еврею, что представителей еврейской общины на курорте стало «слишком много». Прокуратура Гренобля начала расследование.

Видео продолжительностью около 22 секунд появилось в социальных сетях 14 августа. На записи женщина говорит собеседнику: «Еврейская община, вас слишком много». На вопрос мужчины, что из этого следует, она отвечает, что «в какой-то момент это начинает раздражать людей». По данным Le Parisien, женщина отказалась обслуживать еврейских туристов.

После того, как видео разошлось в социальных сетях, на ситуацию отреагировали члены французского правительства. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что после того, как видео было доведено до его сведения, жандармерия начала расследование совместно с прокуратурой. Он заявил, что подобным высказываниям «нет места в нашей Республике». Министр по вопросам борьбы с дискриминацией Орора Берже также осудила произошедшее и потребовала немедленно передать материалы прокурору.

Прокуратура Гренобля открыла расследование по подозрению в публичном подстрекательстве к ненависти или насилию по признаку происхождения или религии. Хозяйку буфета допросили 15 августа. По данным прокуратуры, она признала, что произнесла попавшие на видео слова, и объяснила следователям обстоятельства разговора. Расследование продолжается, должны быть допрошены дополнительные свидетели. Решение о дальнейших процессуальных действиях пока не принято.

Les Deux Alpes летом пользуется особой популярностью среди религиозных евреев. Как отмечает местная газета Le Dauphiné Libéré, на курорте имеется инфраструктура, позволяющая соблюдать религиозные предписания, поэтому во время летних каникул сюда приезжает значительное число еврейских отдыхающих. Кроме того, в августе на Les Deux Alpes ежегодно проходит летний образовательный семинар организации «Бейт Любавич».

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