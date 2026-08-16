Для защиты граждан за месяц до выборов введут выездные визы

Центральная избирательная комиссия совместно с Пограничной службой ФСБ объявила о введении специальных «электоральных выездных виз» с 21 августа. Мера позиционируется как двойная защита: она не только убережет граждан от зарубежных телефонных мошенников, но и гарантированно обеспечит конституционный кворум на сентябрьских выборах.

Ключевым условием для пересечения границы станет предъявление бюллетеня с правильной отметкой о голосовании на предстоящих сентябрьских выборах. Гражданин обязан прийти на участок в сентябре, получить бюллетень, поставить в нем галочку и сохранить этот документ как главный пропуск на паспортный контроль. До момента волеизъявления покинуть страну смогут только чиновники и госслужащие.

«Если все уедут отдыхать в Турцию, кто обеспечит нам историческую явку? Правильно, никто», – пояснила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По её словам, привязка права на выезд к факту голосования решает сразу две проблемы: страна получает гарантированные проценты поддержки, а турист получает спокойствие, зная, что его электоральный выбор уже надежно спрятан в урне, а не в руках хакеров из-за рубежа.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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