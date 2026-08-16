 

Существующие сети 5G предложили использовать для отслеживания дронов

16.08.2026, 22:45, Разное
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В США прошли демонстрации новой технологии обнаружения беспилотников на основе существующих сетей связи 5G. Это совместный проект сразу нескольких крупных компаний, в числе которых Lockheed Martin, NVIDIA, Verizon и другие. Проект настолько важен и востребован, что прототип разработали в кратчайшие сроки – буквально за считанные месяцы.

Компактные и дешевые дроны ныне превратились в самое грозное оружие – именно потому, что они доступны буквально каждому и их непросто заранее заметить даже при наличии специального оборудования. Которое иной раз стоит дороже, чем сами дроны, не говоря о расходах на операторов. Поэтому и возникла идея использовать сети 5G – они уже есть и их много, особенно рядом с гражданскими объектами, которые и планируется защищать.

Технология получила название NetSense и многие ее компоненты засекречены. Общий принцип таков – при пролете рядом с ретранслятором 5G или обмене данными с ним дрон создает специфические помехи в эфире. Это почти никак не проявляется в обычной жизни, но мощный ИИ может выделить такие данные из общего потока и распознать по ним параметры угрозы. Что дает возможность отслеживать активность дронов в заданном районе и выявлять подозрительные аппараты.

Главное в новинке то, что само оборудование для 5G не надо модернизировать, а технология сразу создается с прицелом на работу и со следующим поколением сетей – 6G. Далее, заказчик услуги тоже не тратится «на железо» – он получает данные удаленно, по подписке. Это позволит сохранить контроль как над системой связи, так и над воздушной безопасностью в руках властей и сертифицированных организаций.


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