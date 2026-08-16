Труженики села призвали перенести выборы в Госдуму из-за уборочной кампании

На рассмотрение ЦИК поступило обращение от трудового коллектива колхоза «Ленинский путь» Забайкальского края с предложением провести думские выборы в январе или феврале 2027 года.

«Мы, труженики села, в сентябре будем проводить дни и ночи в полях, так как это будет разгар уборки урожая. Мы не сможем внимательно изучить программы политических партий, поэтому просим дать нам время и отложить голосование на несколько месяцев», – говорится в обращении.

Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала «внимательнейшим образом изучить инициативу» и призвала граждан активнее высказываться о возможном переносе голосования.

«Если есть понимание, что выборы лучше провести в другое время, то не надо стесняться, пишите. Ведь глас народа – это глас Божий, так что если народ хочет, то мы без проблем скорректируем дату», – сказала Памфилова.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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