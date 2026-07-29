 

ВСУ — ночью сбиты 65 из 80 БПЛА. МО РФ — перехвачены 295 БПЛА. Атакованы объекты в Рязани и Таганроге

29.07.2026, 8:18, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 29 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 80 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 65 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 14 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падения фрагментов в 2 локациях. Причинен ущерб в Днепропетровской области, есть раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 29 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Рязанской областями, Краснодарским краем, Крымом, Чувашией и Татарстаном, а также над акваториями Азовского и Черного морей. В результате ночной атаки беспилотников в Рязани возникли пожары на нескольких промышленных объектах, шесть человек были госпитализированы, сообщил губернатор Павел Малков. Был эвакуирован логистический комплекс Wildberries в Рязани, доступ к нему временно ограничен, однако официально прямое попадание по складу не подтверждено. В Таганроге повреждены жилые дома, объекты нескольких производственных предприятий и территория морского порта; погибла женщина, еще два человека получили ранения. Украинская сторона пишет об ударе по Рязанскому НПЗ и авиазаводу имени Бериева в Таганроге. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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