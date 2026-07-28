 

В Белом доме проходит встреча Трампа и Нетаниягу

28.07.2026, 18:18, Разное
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После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальный кабинет был приглашен премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Переговоры проходят в рамках двухдневного визита главы израильского правительства в Вашингтон.

Нетаниягу и его команда прошли в Белый дом через боковой вход. Американская администрация сохраняет необычайно низкий уровень публичности вокруг встречи: не будет ни брифинга, ни совместных заявлений Трампа и Нетаниягу.

Во встрече принимают участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и специальный посланник Стив Виткофф.

За несколько часов до встречи Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу намерен представить ему разведывательные данные о восстановлении иранской ядерной программы, но он в них не нуждается. Об этом Трамп заявил в интервью программе «Fox & Friends» на телеканале Fox News перед встречей с Нетаниягу в Белом доме.

«Мне не нужно, чтобы Биби рассказывал мне об этом. Биби говорит мне это, потому что хочет, чтобы я оставался вовлеченным в конфликт», – заявил Трамп. Он добавил, что американские власти внимательно следят за действиями Ирана, и выразил недовольство тем, что Нетаниягу публично объявил о намерении представить разведданные.

Говоря об иранском подземном комплексе в горе Коланг, известном на Западе как Pickaxe Mountain, Трамп заявил, что точно знает, что там происходит, и пока не считает этот объект серьезной проблемой. Вместе с тем он предупредил, что США нанесут удар по комплексу, если Иран не согласится на сделку.


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