 

Трамп раскритиковал Нетаниягу за несколько часов до встречи с ним

28.07.2026, 16:18, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу намерен представить ему разведывательные данные о восстановлении иранской ядерной программы, но он в них не нуждается. Об этом Трамп заявил в интервью программе «Fox & Friends» на телеканале Fox News перед встречей с Нетаниягу в Белом доме.

«Мне не нужно, чтобы Биби рассказывал мне об этом. Биби говорит мне это, потому что хочет, чтобы я оставался вовлеченным в конфликт», – заявил Трамп. Он добавил, что американские власти внимательно следят за действиями Ирана, и выразил недовольство тем, что Нетаниягу публично объявил о намерении представить разведданные.

Говоря об иранском подземном комплексе в горе Коланг, известном на Западе как Pickaxe Mountain, Трамп заявил, что точно знает, что там происходит, и пока не считает этот объект серьезной проблемой. Вместе с тем он предупредил, что США нанесут удар по комплексу, если Иран не согласится на сделку.


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