Дрон Tornyol способен самостоятельно отслеживать и уничтожать комаров

По данным ВОЗ, комары ежегодно убивают до 1 000 000 человек, распространяя малярию, вирус Зика и лихорадку денге. Существующие методы — например, инсектициды и ловушки — имеют ограничения: химикаты опасны для экологии, ловушки пассивны и неэффективны. Французский стартап Tornyol при поддержке акселератора Y-Combinator предлагает бороться с комарами с помощью 40-граммовых автономных дронов-камикадзе, которые отслеживают, преследуют и уничтожают насекомых в воздухе, измельчая их своими пропеллерами.

Дрон Tornyol весьма активен: он патрулирует территорию, используя ультразвуковой сонар LeSonar2 с 32 излучателями и 380 микрофонами, которые создают 3D-карту окружения и отслеживают движения кровососов по частоте взмахов их крыльев. За счет этого удается идентифицировать комаров на фоне других летающих насекомых — таких, например, как бабочки или пчелы. Дрон безопасен для людей и домашних животных: он оснащен защитой от столкновений и имеет закрытые пропеллеры.

Однако у Tornyol есть серьезные ограничения. Время полета — всего три минуты, зарядка — 30 минут, что вряд ли эффективно против массового нашествия комаров. Стоимость — 1100 долларов при покупке или 50 долларов в месяц по подписке, что недоступно для регионов с высоким уровнем заболеваемости малярией. В таких районах 50 долларов в месяц — это большие деньги, а постоянная подзарядка требует надежного электроснабжения.

Кроме того, дрон довольно шумный и может создавать дискомфорт ночью. Компания заявляет, что одна установка способна защитить до двух гектаров площади и в 100 раз эффективнее стационарных ловушек, но пока это лишь расчеты. Команда работает над увеличением времени полета, однако практическая ценность устройства пока остается под вопросом. Тем не менее, идея активного воздушного хищника, который заменяет вредные инсектициды, выглядит перспективно для локального использования — например, в кемпингах или садах.

Источник — Tornyol

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