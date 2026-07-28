 

Дрон Tornyol способен самостоятельно отслеживать и уничтожать комаров

28.07.2026, 15:15, Разное
  Поддержать в Patreon

По данным ВОЗ, комары ежегодно убивают до 1 000 000 человек, распространяя малярию, вирус Зика и лихорадку денге. Существующие методы — например, инсектициды и ловушки — имеют ограничения: химикаты опасны для экологии, ловушки пассивны и неэффективны. Французский стартап Tornyol при поддержке акселератора Y-Combinator предлагает бороться с комарами с помощью 40-граммовых автономных дронов-камикадзе, которые отслеживают, преследуют и уничтожают насекомых в воздухе, измельчая их своими пропеллерами.

Дрон Tornyol весьма активен: он патрулирует территорию, используя ультразвуковой сонар LeSonar2 с 32 излучателями и 380 микрофонами, которые создают 3D-карту окружения и отслеживают движения кровососов по частоте взмахов их крыльев. За счет этого удается идентифицировать комаров на фоне других летающих насекомых — таких, например, как бабочки или пчелы. Дрон безопасен для людей и домашних животных: он оснащен защитой от столкновений и имеет закрытые пропеллеры.

Однако у Tornyol есть серьезные ограничения. Время полета — всего три минуты, зарядка — 30 минут, что вряд ли эффективно против массового нашествия комаров. Стоимость — 1100 долларов при покупке или 50 долларов в месяц по подписке, что недоступно для регионов с высоким уровнем заболеваемости малярией. В таких районах 50 долларов в месяц — это большие деньги, а постоянная подзарядка требует надежного электроснабжения.

Кроме того, дрон довольно шумный и может создавать дискомфорт ночью. Компания заявляет, что одна установка способна защитить до двух гектаров площади и в 100 раз эффективнее стационарных ловушек, но пока это лишь расчеты. Команда работает над увеличением времени полета, однако практическая ценность устройства пока остается под вопросом. Тем не менее, идея активного воздушного хищника, который заменяет вредные инсектициды, выглядит перспективно для локального использования — например, в кемпингах или садах.

Источник &#8212 Tornyol


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

28.07 / Трамп раскритиковал Нетаниягу за несколько часов до встречи с ним

28.07 / В связи с признанием движения декабристов экстремистской организацией в библиотеках начались выемки книг

28.07 / Супруги Нетаниягу присутствовали на ужине, организованном ливанским бизнесменом

28.07 / ВМС США пытаются перезапустить провальный проект эсминца Zumwalt с новым вооружением

28.07 / Загадочные гоминины оставили большие следы на берегу древнего озера в Африке 

28.07 / Кофе защитил печень от ожирения, цирроза и рака: крупное исследование раскрыло механизмы его пользы

28.07 / В Италии вынесен приговор аферисту, построившему «древнеримский» амфитеатр и бравшему плату за вход

28.07 / Эффект Даннинга — Крюгера оказался частью эволюционной адаптации

28.07 / Президент Индии остаётся на третий срок, сославшись на духовное перерождение и обнуление кармы Брахмой

28.07 / На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике