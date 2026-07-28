В связи с признанием движения декабристов экстремистской организацией в библиотеках начались выемки книг

В библиотеках начали выемку книг Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Льва Толстого и в некоторых случаях Александра Грибоедова. Как сообщают источники в правоохранительных органах, это связано с признанием декабристов экстремистской организацией.

Недавно было установлено, что целью движения декабристов было свержение государственного строя и насаждение чуждых для россиян явлений и практик, противоречащих традиционным ценностям.

«Антиправительственная активность этих лиц получила надлежащую судебную оценку, которая не может быть пересмотрена, переквалифицирована или оправдана. Согласно нынешнему законодательству, в идеологии движения усматриваются признаки экстремизма и государственной измены», – говорится в решении ВС.

В настоящий момент из библиотек массово изымают книги писателей, содержащих позитивные или нейтральные оценки деятельности декабристов, а работников и руководство учреждений допрашивают – они должны объяснить, как экстремистская литература попала на полки и стала доступной для россиян, включая несовершеннолетних.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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