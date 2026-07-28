 

Кофе защитил печень от ожирения, цирроза и рака: крупное исследование раскрыло механизмы его пользы

28.07.2026, 13:33, Разное
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Исследование провели специалисты из Медицинского центра Седарс-Синай (США). Их выводы опираются на анализ данных 354 957 человек из Британского биобанка.

В начале исследования ни у кого из добровольцев не был диагностирован цирроз или рак печени. Ученые отслеживали состояние здоровья участников в среднем 13 лет, сопоставляя их привычки и образ жизни с медицинскими картами, томографическими снимками и биохимическими анализами. Результаты этого наблюдения опубликовали в научном журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Анализ показал, что у самых активных любителей кофе (от пяти чашек в день) риск развития цирроза снижается на 32%, рака печени — на 47%, а вероятность смерти от печеночных заболеваний — на 42% по сравнению с теми, кто не пьет его вовсе. Первые позитивные изменения были заметны даже при употреблении одной-двух чашек в день, хотя наиболее выраженный защитный эффект ученые зафиксировали при трех-четырех чашках.

Данные томографии и протеомики (изучение белков) полностью подтвердили, что у людей, регулярно пьющих кофе, существенно меньше жировых отложений в самой печени, меньше признаков фиброза и воспалений. В их крови также обнаружили более высокую концентрацию белков, отвечающих за правильную работу печени, и сниженный уровень молекулярных маркеров рубцевания тканей.

Биохимики объяснили причину полезного эффекта кофе на организм Полифенолы и другие соединения заваренного кофе в лабораторной модели связывались с ядерным рецептором NR4A1, который участвует в ответе клеток на стресс, воспаление и повреждение. Вещества меняли … naked-science.ru

Любопытно, что позитивная тенденция наблюдалась как у поклонников обычного кофе, так и у тех, кто предпочитает декофеинизированный напиток (лишенный кофеина). Получается, дело не столько в самом кофеине, сколько в других полезных веществах — например, антиоксидантах и полифенолах, которые снимают воспаление.

Несмотря на впечатляющую статистику, авторы исследования подчеркнули: их работа носила наблюдательный характер, поэтому она не призывает людей насильно увеличивать потребление кофе ради профилактики.

Врачи напоминают, что этот напиток подходит далеко не каждому. Людям с неконтролируемой гипертонией, нарушениями сердечного ритма, хронической бессонницей и повышенной тревожностью следует проявлять осторожность. В то же время сходные эффекты на здоровье печени оказывают и другие факторы вроде сбалансированной еды, спорта, поддержания умеренного веса и умеренности с алкоголем.


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