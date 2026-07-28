В Госдуме предложили запретить женщинам испытывать ПМС

Заместитель председателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Филонов внёс на рассмотрение Государственной думы законопроект о поправках в Семейный кодекс РФ, предусматривающий запрет для женщин испытывать предменструальный синдром. По мнению депутата, именно ПМС является одной из ключевых причин роста числа разводов в России,

Пояснительная записка к законопроекту содержит ровно сто аргументов в пользу принятия закона, в том числе повышение качества семейной жизни, улучшение психологического состояния мужчин и снижение нагрузки на судебную систему в части бракоразводных процессов.

Выступая с трибуны парламента, Филонов проиллюстрировал коллегам проблему личным наблюдением.

«Я вам скажу откровенно: бывает, хочешь по-доброму шлёпнуть свою молодую помощницу, сегодня она улыбается, а завтра в кадровую службу идёт. И поди разберись, что изменилось. Вот это и есть правовая неопределённость, которую мы хотим устранить», – заявил депутат.

За нарушение запрета законопроектом предусмотрен штраф женщине в пользу супруга или сожителя. Размер штрафа в документе не указан, однако, по словам Филонова, он должен быть «ощутимым, чтобы женщина понимала серьёзность намерений». На вопрос о том, каким образом будет фиксироваться факт нарушения, депутат ответил, что «технические детали – это уже работа для комитета».

В качестве следующего шага Филонов анонсировал отдельный законопроект о регулировании менструации, которая, по его словам, «также негативно сказывается на семейной атмосфере и требует законодательного осмысления».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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