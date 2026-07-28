 

ВСУ — ночью сбиты 107 из 131 БПЛА. МО РФ — перехвачены 356 БПЛА. Атакованы объекты около Москвы

28.07.2026, 8:19, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 28 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 131 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 107 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 16 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падения фрагментов в 6 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 28 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областями, Московским регионом, Крымом и Азовским морем. В Московской области поражен крупный склад компании 3PL, расположенный рядом с логистическим центром Wildberries. Атакован регенераторный завод в Чехове. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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