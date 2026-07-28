 

Президент Украины Зеленский встретится с Трампом и членами Сената США

28.07.2026, 4:48, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 июля, встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. В столицу США он прибыл для участия в церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. На церемонии также будет присутствовать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

По данным Reuters, на встречу с Зеленским во вторник вечером приглашены все 100 членов Сената США. Об этом агентству сообщили два помощника сенаторов.

Одновременно Сенат может начать голосование по законопроекту о новых санкциях против России, одним из главных инициаторов которого был Линдси Грэм. Документ призван сократить доходы Москвы от экспорта нефти и газа, используемые для финансирования войны против Украины.

Обновленная версия законопроекта предусматривает санкции против российских должностных лиц и предоставляет президенту США право вводить пошлины в размере до 100% на товары из пяти крупнейших стран – покупателей российской нефти и газа. Первоначальный вариант предусматривал пошлины до 500%, однако эта норма была смягчена для получения более широкой поддержки в Конгрессе.


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