 

«Во всей Франции недостаточно пожарных» — в Жиронде пламя уничтожило 42000 гектаров леса

27.07.2026, 19:18, Разное
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Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал беспрецедентным масштаб пожара, бушующего в Жиронде. Полностью выгорело около 42000 гектаров леса, фронт огня находится в 15 километрах от Бордо. Продолжаются массовые эвакуации.

«Он живет своей жизнью – абсолютно непредсказуемой. Подпитывает сам себя и распространяется во всех направлениях. Этот пожар очень тяжело взять под контроль», – заявил министр.

«Невозможно поставить пожарную машину на каждые 100 или 300 метров. Для этого у нас недостаточно пожарных и недостаточно техники. Думаю, что и во всей Франции их недостаточно», – цитирует BBC президента департамента Жиронда Жана-Люка Глейза.

Огромен и ущерб, нанесенный животному миру. «Потери просто огромные. Точную оценку давать пока рано, но они будут просто катастрофическими», – сказала министр экологии Моник Барбю.

Вечером 27 июля в зону бедствия прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Он проводит встречи с пожарными и получает отчет о ситуации.


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