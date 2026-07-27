Илон Маск купил за $1,5 млрд найденный на Луне бюст Сталина

Американский предприниматель Илон Маск стал обладателем самого дорогого космического артефакта в истории, заплатив на аукционе Sotheby’s 1,5 млрд долларов за стальной бюст Иосифа Сталина. Согласно описанию лота, монумент был обнаружен Нилом Армстронгом во время экспедиции «Аполлон-11», однако астронавт предпочёл не сообщать о находке, чтобы не осложнять и без того напряжённые отношения между сверхдержавами.

«Теперь становится понятно, почему советское руководство так спокойно отнеслось к итогам лунной гонки. Главное было уже установлено», – пояснил историк космонавтики Роберт Тейлор, привлечённый аукционным домом в качестве эксперта.

Сам Маск заявил, что после завершения подготовки к первой пилотируемой экспедиции на Марс бюст займёт центральное место в будущем марсианском поселении.

«Любая уважающая себя цивилизация начинается с площади и памятника», – объяснил миллиардер.

Представители Sotheby’s сообщили, что это лишь первый предмет из так называемой лунной советской коллекции. Среди следующих лотов, которые планируется выставить на торги, – доска почёта ударников труда, автомат с газированной водой и прекрасно сохранившийся лозунг «Мир. Труд. Май».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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