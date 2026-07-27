 

Суд в Австралии признал виновной в расизме сенатора, призвавшую коллегу «вернуться в Пакистан»

27.07.2026, 13:18, Разное
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Федеральный суд Австралии оставил в силе вердикт суда низшей инстанции, признавшего сенатора Полину Хансон, лидера анти-иммиграционной партии One Nation, виновной в расовой дискриминации, пишет BBC.

В 2022 году ее коллега, сенатор пакистанского происхождения Мехрин Фаруки опубликовала пост на смерть королевы Елизаветы Второй. Она выразила соболезнования тем, кто скорбит о монархе, но добавила: «Я не могу скорбеть о лидере расистской империи, построенной на жизнях, богатстве и землях колонизированных народов».

Комментируя это заявление, Хансон посоветовала Фаруки вернуться в Пакистан. Сенатор-мусульманка подала в суд, который в 2024 году вынес вердикт, признав Хансон виновной. «Фраза использует хорошо известный расистский стереотип, по сути, направленный против мусульман», – постановил тогда судья Ангус Стюарт, потребовав от ответчицы удалить твит.

Хансон подала апелляцию, которая была отвергнута. «Это победа для всех, кто опасался, что их принадлежность к стране может быть условной. Свобода слова не является свободой пропаганды ненависти. Те, кто придерживается расистских взглядов, должны нести ответственность», – сказала Фаруки.


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