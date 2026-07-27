1 августа Минэнерго огласит график визитов президента в регионы РФ

К 1 августу текущего года министерство энергетики на своём сайте опубликует даты визитов главы государства в российские регионы. Такие действия, по мнению чиновников, поспособствуют снижению ажиотажа на топливном рынке и стабилизации цен.

«Это наиболее удобный механизм коммуникации с владельцами транспортных средств и АЗС, – поясняет вице-премьер Александр Новак. – В указанные даты в приоритетном порядке будет доставлено топливо на территории субъектов федерации, а цены снизятся».

По словам вице-премьера, с подобной инициативой в Минэнерго обратились производители, «решившие проявить социальную ответственность и продемонстрировать эффективность своей работы».

«Следует понимать, что точный график президента никто не знает, как и названия объектов, которые он намеревается посетить. По своему опыту работы с главой государства могу сделать вывод, что зачастую имеет место импровизация. Поэтому топливо в эти дни будет даже на небольших независимых АЗС», – подчеркнул Новак.

После завершения визитов президента излишки топлива будут изыматься и возвращаться в розницу «по рыночной цене». Пилотным регионом, где опробовали новую схему реализации горючего стала Иркутская область.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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