 

«Аллах отправил меня убивать женщин» — нападение с ножом на севере Парижа

27.07.2026, 14:18, Разное
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В районе площади Порт де-Клиши на севере Парижа мужчина напал на группу женщин, нанеся троим из них ножевые ранения. Состояние двух из пострадавших – серьезное, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Он рассказал, что злоумышленник, вооруженный двумя ножами, был задержан полицейским, находившимся не при исполнении своих обязанностей. По информации полиции, третья пострадавшая находится в критическом состоянии. Возможно, она беременна.

Задержанному 31 год, предполагается, что он страдает психическим расстройством. О его мотивах еще нет официальной информации, однако, согласно публикации Le Parisien, он кричал, что убивать женщин его отправил Аллах.


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