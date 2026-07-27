Екатеринбургскому отделению Либертарианской партии отказали в продлении регистрации из-за отсутствия совершеннолетних членов

Министерство юстиции отказалось продлевать регистрацию екатеринбургскому отделению Либертарианской партии России. В ходе проверки выяснилось, что все без исключения члены ячейки не достигли возраста совершеннолетия, что делает их участие в политической деятельности юридически ничтожным.

Попытка активистов объяснить, что либертарианство отрицает возрастные ограничения наравне с государственными, была отклонена как правовой нигилизм.

Скандал вскрыл системную проблему партии: по данным Минюста, средний возраст либертарианца в России составляет 16 лет и имеет устойчивую тенденцию к снижению. Сторонники партии, комментируя ситуацию в соцсетях, заявили, что совершеннолетие – это социальный конструкт, навязанный государством для ограничения экономической свободы, а единственным критерием дееспособности должно быть прочтение книги «Атлант расправил плечи». Председатель ячейки, 15-летний Елисей, пытался обжаловать решение, но не смог подать иск, поскольку для этого тоже требовалось согласие родителей.

«Государство снова суёт свой нос в дела свободных граждан, – заявил Елисей. – То, что мне 15, не мешает мне понимать принципы невмешательства и свободного рынка лучше, чем любому взрослому. Я хотел сократить налоги и приватизировать школу, но завуч сказала, что без паспорта я даже справку в бассейн получить не могу. Как я должен бороться с Левиафаном, если мама запрещает сидеть в телефоне после десяти?»

На вопрос о том, почему в партии нет совершеннолетних, Елисей ответил, что все взрослые либертарианцы просто невидимы для государства, поскольку живут исключительно на криптовалюту и бартер, не вступая в социальные контракты. Минюст, в свою очередь, пообещал пересмотреть решение, как только ячейка предоставит хотя бы одного члена, способного открыть банковский счёт без поручителя.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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