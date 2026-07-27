 

Израильский покерист Галь Ифрах задержан иммиграционной службой США

27.07.2026, 8:19, Разное
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Израильский профессиональный игрок в покер Галь Ифрах был задержан 20 июля сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в международном аэропорту Лос-Анджелеса, пишет Sport5. Сейчас он содержится в иммиграционном центре Аделанто на юге Калифорнии. Причина задержания, страна, из которой он прилетел, и его нынешний иммиграционный статус пока не раскрываются.

Ифрах давно живет в США и известен участием в играх на высокие ставки. Его совокупные призовые в очных турнирах превышают 2,9 миллионов долларов. В 2018 году он выиграл турнир WSOP по безлимитному холдему с призом около 462 тысяч долларов и получил чемпионский браслет. В ноябре 2025 года Ифрах победил в главном турнире NAPT в Лас-Вегасе, заработав 543 тысячи долларов.

В 2022 году федеральная прокуратура предъявила Ифраху обвинения в ведении незаконного игорного бизнеса и сговоре с целью отмывания денег. Следствие утверждает, что в 2018-2022 годах он участвовал в эксплуатации игровых автоматов, а полученные средства обменивались на чеки и казиношные фишки и вносились на банковские счета. Дело до сих пор не завершено. Ифрах вину не признал.


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