«Росатом» открыл прием заявок на юбилейный «ИТ КоР»

Юбилейный «ИТ КоР» примет Академия «Маяк им. А. Д. Сахарова» — культурно-образовательная площадка «Росатома». Организаторы уже открыли регистрацию. В отборе могут участвовать студенты магистратуры, пятого курса специалитета и четвертого курса бакалавриата. Также заявку могут подать выпускники ИТ-специальностей, получившие диплом в 2025 или 2026 году.

Для участия в мероприятии студенты и выпускники должны пройти предварительный онлайн-этап, выбрав одно из профильных направлений. Организаторы отберут более 350 участников, которых пригласят на очный гранд-финал.

Задачи для команд подготовят эксперты атомной отрасли. На фестивале молодые специалисты встретятся с представителями российских университетов и компаний атомной отрасли. Победителей ждут не только подарки, но и возможность начать карьеру в «Росатоме».

Помимо турнира корпорация организует деловую программу. Топ-менеджеры компаний примут участие в дискуссиях, а эксперты выступят с докладами. Также гости фестиваля смогут посетить выставку, участие в которой примут предприятия атомной отрасли и компании-партнеры. Они представят свои цифровые разработки и проведут индивидуальные карьерные консультации для молодых специалистов.

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