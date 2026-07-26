В Заполярье нашли отрезанный от мира колхоз, в котором со времен Хрущева успешно выращивают кукурузу

В Заполярье исследовательской группой из Российской академии наук был обнаружен колхоз, который, начиная с эпохи Никиты Хрущева, успешно занимается выращиванием кукурузы.

Хозяйство, расположенное в самом сердце полярного круга, получил название «Красный полюс». Его существование оставалось тайной на протяжении десятилетий, поскольку суровые климатические условия и непроходимые ледяные массивы сделали этот район недоступным для внешнего мира. Колхозники не получали новостей с большой земли с 1963 года и не знают о распаде СССР, упорно продолжая поддерживать его традиции. Тем не менее, несмотря на экстремальные температуры и короткие летние периоды, колхозникам удалось создать устойчивую сельскохозяйственную систему, основанную на выращивании кукурузы, которая, как известно, требует теплых климатических условий.

«Секрет успеха заключается в методиках, разработанных местными аграриями еще в середине XX века, – объясняет ведущий исследователь проекта, доктор биологических наук Михаил Орлов. – Они создали теплицы с использованием геотермальной энергии, что позволило поддерживать стабильную температуру внутри помещений круглый год. Кроме того, они разработали особый сорт кукурузы, способный расти при минимальном освещении и коротком вегетационном периоде»

Кукурузные поля «Полюса тепла» занимают значительную часть территории колхоза, и урожайность достигает рекордных показателей для таких широт. Местные жители, число которых составляет около трех сотен человек, активно используют кукурузу в своём рационе, изготавливая из нее хлеб, каши и даже алкогольные напитки.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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