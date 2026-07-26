 

Samsung выпустила собственную кредитную карту — через семь лет после Apple

26.07.2026, 17:45, Разное
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Компания Samsung начала принимать заявки на оформление Samsung Galaxy Card – первой собственной кредитной карты бренда. Она действует также, как и любая другая кредитка, но обеспечивает наиболее выгодные условия при оплате покупок в фирменных магазинах корейского производителя. Это должно стать стимулом для тех, кто не решается делать дорогие покупки в непростой экономической ситуации.

Главное преимущество этой карты – кэшбэк в размере 5 % при покупках в магазинах Samsung. И еще 3 % кэшбэка за покупки, совершенные с помощью Samsung Wallet. По 2 % можно получить за покупки в стриминговых сервисах, таких как Netflix, Spotify и Disney+, и 1 % кэшбэка за все остальное. Владельцы карт также получат 20 % скидку на подписку на Samsung VIP Advantage, премиальную программу лояльности компании – неплохая экономия при затратах в $149,99 в год.

По умолчанию карта будет виртуальной, но можно получить и физический аналог, причем не из пластика, а металлический, черного цвета и с лаконичным логотипом компании. Обслуживанием карт будет заниматься Barclays US Consumer Bank в сети Visa. В качестве дополнительного бонуса держатели карт, которые потратят не менее $2000 в течение первых 90 дней, получат 200 долларов бонусных денег.Источник &#8212 Samsung


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