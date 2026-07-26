 

Московский депутат предложил переименовать Санкт-Петербург

26.07.2026, 16:30, Разное
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Депутат столичной городской думы Вагиф Джафаров в интервью газете «Вечерняя Москва» выступил с инициативой изменить название Санкт-Петербурга, так как нынешнее не отвечает традиционным российским культурным ценностям.

«Нынешнее наименование – слишком немецкое. Это вызов для всего нашего народа в текущей сложной геополитической обстановке. Нужно подобрать что российское, отражающее наши традиции и культуру», – сказал Джафаров. 

Народный избранник считает, что вопрос о новом названии города на Неве должен решаться в Москве, так как «петербуржцы вряд ли смогут придумать что-то стоящее и соответствующие историческому моменту».

В ближайшее время Джафаров планирует вынести вопрос о переименовании Петербурга на голосование в Мосгордуме. Если коллеги поддержат депутата, то Северная столица может обрести новое имя уже в конце 2026 года.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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