 

Дело о контрабанде оружия из Украины в Израиль — в ходе следствия названо имя молдавского раввина

26.07.2026, 13:48, Разное
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Суд Кишинева, рассматривающий дело о контрабанде оружия из Молдовы в Румынию, постановил освободить из-под стражи четырех фигурантов дела. Алексея Пянковского и Максима Дария перевели под домашний арест, а Вячеслава Пырву и Валериу Брагу – под судебный контроль.

Грузовой автомобиль был остановлен на КПП Леушены 20 ноября 2025 года. При досмотре было обнаружено восемь ручных противотанковых гранатомётов РПГ-30, 18 противотанковых ракетных комплексов «Корнет» с лазерным наведением, несправный БПЛА «Шахед» и пусковая труба ПЗРК «Верба».

Согласно материалам дела, груз направлялся из Украины в Израиль, пишет сайт Nokta.md. Предполагалось, что из румынской Констанцы он будет доставлен морем в Хайфу. Организатором контрабанды следователи называют Пянковского, у которого есть израильское гражданство.

Однако в ходе допроса он заявил, что в качестве заказчика выступил Пинхас Зальцман, называющий себя главным раввином Молдовы. По его показаниям, Зальцман утверждал, что речь идет о гуманитарной помощи и медицинском оборудовании, а когда выяснилось, что это военный груз, сообщил, что во всем разберется и все будет в порядке.

Stiri.md публикует заявление руководства еврейской общины Молдовы, согласно которому, Зальцман никогда не был главным раввином страны. При этом подчеркивается необходимость соблюдать презумпцию невиновности. Ynet приводит заявление самого раввина – он отвергает причастность к контрабанде.


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