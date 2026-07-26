В РПЦ назвали «клавиатурщиков» слугами сатаны и призвали запретить программирование в России

Глава комиссии Священного Синода РПЦ по научно-техническому прогрессу архимандрит Никита Минин в эфире «Первого канала» призвал ввести ограничения на работу программистов в России, так как их деятельность представляет угрозу существования всего человечества.

«Именно проклятые клавиатурщики сегодня служат сатане, а завтра они могут стать всадниками Апокалипсиса и погубить весь род людской. Поэтому мы обязаны остановить этих безбожников и навести порядок в этой сфере», – сказал Минин.

Архимандрит предлагает расформировать Минцифры, так как ведомство «погрузилось в разврат, идолопоклонство и поддерживает только еретиков», а все функции ведомства передать специальной комиссии из чиновников, силовиков и представителей РПЦ.

«Только мы, державники, сможет сообща побороть богоотступников и наставить клавиатурщиков на путь истинный. Дайте нам год спокойной работы, после этого вы не узнаете нашу прекрасную страну», – пообещал Минин.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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