В Казахстане прошел показательный полет беспилотного аэротакси

Изображение: Министерство ИИ и цифрового развития Казахстана

В Астане был выполнен первый в Казахстане показательный полет перспективного беспилотного пассажирского аэротакси, что стало достаточно знаковым событием, так как в стране в первый раз испытали электрический летательный аппарат (eVTOL) с названием AutoFlight Prosperity.

Демонстрацию организовали компания с именем Alatau Advance Air Group (AAAG) из Казахстана и разработчик воздушных аппаратов на электрической тяге AutoFlight из Китая. Полет выполнялся с площадки на ипподроме «Казанат», где аэротакси произвело устойчивый вертикальный взлет и затем затем приземлилось. В ходе полета, длившегося 10 минут, аппарат пролетел 2,4 км, выполнив два круга.

Изображение: Министерство ИИ и цифрового развития Казахстана

Для обеспечения безопасности полет проводился без пассажиров, а управление eVTOL выполнялось автоматически по предварительно установленной траектории. Показанная модель AutoFlight Prosperity рассчитана на шесть человек — пилот и пять пассажиров. За счет 13 электромоторов аэротакси может набирать скорость до 200 км/ч и покрывает расстояние порядка 200 км без дополнительной подзарядки.Источник — Министерство ИИ и ЦР Казахстана

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