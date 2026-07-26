 

В Казахстане прошел показательный полет беспилотного аэротакси

26.07.2026, 8:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Изображение: Министерство ИИ и цифрового развития Казахстана

В Астане был выполнен первый в Казахстане показательный полет перспективного беспилотного пассажирского аэротакси, что стало достаточно знаковым событием, так как в стране в первый раз испытали электрический летательный аппарат (eVTOL) с названием AutoFlight Prosperity.

Демонстрацию организовали компания с именем Alatau Advance Air Group (AAAG) из Казахстана и разработчик воздушных аппаратов на электрической тяге AutoFlight из Китая. Полет выполнялся с площадки на ипподроме «Казанат», где аэротакси произвело устойчивый вертикальный взлет и затем затем приземлилось. В ходе полета, длившегося 10 минут, аппарат пролетел 2,4 км, выполнив два круга.

Изображение: Министерство ИИ и цифрового развития Казахстана

Для обеспечения безопасности полет проводился без пассажиров, а управление eVTOL выполнялось автоматически по предварительно установленной траектории. Показанная модель AutoFlight Prosperity рассчитана на шесть человек — пилот и пять пассажиров. За счет 13 электромоторов аэротакси может набирать скорость до 200 км/ч и покрывает расстояние порядка 200 км без дополнительной подзарядки.Источник &#8212 Министерство ИИ и ЦР Казахстана


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

26.07 / ВСУ — ночью сбиты 6 из 8 ракет, 104 из 136 БПЛА. МО РФ — сбиты 133 БПЛА

26.07 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1614-й день войны

26.07 / Теракт в Берлине во время ЛГБТ-шествия — погибла женщина, множество раненых; подозреваемый – исламист

26.07 / Два альпиниста погибли при восхождении на Эльбрус, еще четверых ищут

25.07 / Минюст РФ опять пополнил список «иноагентов»

25.07 / В Канаде уволили медсестру, которая не заказала в школьный медпункт препарат для эвтаназии после исчерпания его запасов

25.07 / Очаровательный микрокар Fiat Topolino выходит на дороги

25.07 / Президент Казахстана на встрече с Путиным призвал «заморозить» войну в Украине

25.07 / Власти Сеула вышлют 40 тысяч жителей в КНДР для борьбы с перенаселением

25.07 / ВСУ атаковали НПЗ в Тюмени и склад Wildberries в Екатеринбурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике