В Канаде уволили медсестру, которая не заказала в школьный медпункт препарат для эвтаназии после исчерпания его запасов

В канадской провинции Альберта была отстранена от работы 41-летняя начальница школьного медпункта Вероника Джексон. Причиной для отстранения стало нарушение государственных стандартов оказания медицинской помощи: после исчерпания в школьном медпункте запасов препарата для эвтаназии, Джексон скрыла этот факт от руководства школы, из-за чего новая партия смертельных инъекций не была вовремя заказана в школьный медпункт.

О такой халатности стало известно из-за того, что накануне в медпункт обратились несколько учеников школы, которые получили травмы на уроке физкультуры и обратились за помощью к Джексон. Она обработала их раны средствами для дезинфекции и заклеила их пластырями.

Ученики, в свою очередь, написали об этом своим друзьям через запрещённые в РФ мессенджеры. Они пожаловались, что Джексон, в отличие от своей сменщицы, «даже не предложила им эвтаназию, как их другу Бобу, у которого заболел живот на перемене (царствие ему небесное)». Согласно канадскому Акту о защите детей от педофилов 2026 года, каждое сообщение, отправленное или полученное детьми до 21 года в интернете, отправляется на мониторинг в Канадскую королевскую конную полицию.

После увольнения Джексон были предъявлены обвинения в нарушении стандартов оказания медицинской помощи. В настоящее время решается вопрос о её заключении под стражу. Монополист в сфере производства препаратов для эвтаназии, Canada Lethal Injections Inc., обратился в суд с иском о взыскании с Джексон упущенной выгоды.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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