Очаровательный микрокар Fiat Topolino выходит на дороги

В начале месяца компания Stellantis открыла в США прием заказов на Fiat Topolino — городской микрокар на электротяге стоимостью всего $14 985. Эта цена меньше, чем у топового карбонового шоссейного велосипеда, и примерно вдвое ниже средней стоимости трехлетнего подержанного автомобиля в начале 2026 года. По размерам Topolino близок к грузовой платформе полноразмерного пикапа и юридически не является автомобилем. Fiat называет его «компактным низкоскоростным дорожным транспортным средством», а в Европе классифицирует вообще как квадрицикл.

Это двухместная машина с 8-сильным мотором, батареей на 5 кВт·ч, запасом хода 75 км и максимальной скоростью 30 км/ч. Зарядка от бытовой сети занимает порядка 5 часов, а быстрая просто не предусмотрена из-за ненадобности. Пока Topolino нельзя использовать на дорогах общего пользования в США — только на частных территориях. Однако Fiat обещает бесплатный конверсионный комплект, который поднимет скорость до 40 км/ч, добавит камеру заднего вида и зеркало, что позволит машине получить статус низкоскоростного транспортного средства, чтобы выезжать на дороги с ограничением 55 км/ч.

По сути, это не новая разработка и даже не эксклюзив Fiat: платформа, мотор и аккумулятор такие же, как у Citroën Ami и Rocks Electric от Opel, все три собираются на одном заводе в Марокко. При этом Fiat получил самый глубокий рестайлинг: круглые фары, пастельные цвета и новые аксессуары. Европейские обозреватели хвалят Topolino за шарм и удобство в плотных городах, но даже они признают: $15 000 за стильный гольф-кар — это скорее новинка для тех, у кого уже есть настоящая машина. Тем не менее, интерес к маломощным электромобилям в городах действительно растет.Источник — CNBC

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