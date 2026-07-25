 

В США предъявлено обвинение злоумышленнику, напавшему с ножом на еврея и азиата

25.07.2026, 11:48, Разное
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В США предъявлено обвинение 51-летнему Раулю Моралесу, 23 июля совершившего нападение с ножом на двух мужчин – еврея и азиата – возле ортодоксальной синагоги в районе Аппер-Вест-Сайд в Манхэттене. Об этом сообщила полиция Нью-Йорка.

Моралесу предъявлено обвинение в покушении на убийство, квалифицированном как преступление на почве ненависти, за нападение на 50-летнего Моше Грюнхауса. Кроме того, ему инкриминируется покушение на убийство и незаконное владение оружием в связи с нападением на второго пострадавшего, 57-летнего Чок Суна.

По данным полиции, во время обоих нападений Моралес кричал «Аллах акбар».Оба пострадавших были доставлены в больницу Mount Sinai Morningside; их состояние стабильное, жизни ничто не угрожает.

Свидетель проследил за Моралесом до его дома и вызвал полицию. Спецназ задержал преступника в квартире. При обыске квартиры следователи изъяли ноутбук, литературу (включая Коран и книгу о Че Геваре). В полиции отмечают, что у Моралеса нет зафиксированной истории психических заболеваний, однако первичные данные указывают на то, что психическое расстройство могло сыграть роль в нападениях, осуществленных им. К расследованию подключился отдел по гражданским правам министерства юстиции США.


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