 

В московской поликлинике уволили терапевта, который лечил пациентов по советской методике

25.07.2026, 9:00, Разное
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Терапевт одной из московских поликлиник, 60-летний Александр Попов был уволен за методы лечения, противоречащие действующим клиническим рекомендациям. Специалист работал по советской методике, утверждённой приказом N 226/c Минздрава СССР: принимал без талонов, писал рецепты от руки, слушал и лечил пациентов.

На приёме Попов при ОРВИ назначал постельный режим, обильное тёплое питьё, парацетамол при температуре выше 38,5°C. При насморке рекомендовал промывание носа солевым раствором и тепло на переносицу. Антибиотики назначал только при подтверждённой бактериальной инфекции и исключительно после анализов. При этом Попов принципиально не выписывал дорогостоящие препараты от производителей, с которыми у департамента здравоохранения Москвы заключен рекламный контракт. 

«Он мог потратить на одного пациента двадцать минут. Люди выходили с листочком, исписанным от руки, и шли домой лечиться», – рассказал один из пациентов. 

Всю работу Попов вёл в бумажном виде – вносил записи в карту от руки, электронные таблицы заполняла его молодая помощница, а на возмущение администрации отвечал, что «сначала пациент, потом бюрократия». Анализы и процедуры назначал бесплатно, справки выдавал строго после осмотра и анализов. По словам его пациентов, за три года он не принял ни одного «гостинца», что в коллективе расценивали как «нездоровое поведение».

«Современная система здравоохранения создана в первую очередь для контроля за врачом и пациентом, а также для повышения экономической эффективности. Подобное отступление от обязательных к исполнению рекомендаций – категорически недопустимо», – пояснила первый замруководителя столичного департамента здравоохранения Снежана Щукина. 

Относительно практики назначений лекарств Щукина пояснила, что современная поликлиника – «не благотворительный фонд» и работает, в том числе в рамках партнёрских соглашений с фармацевтическими производителями, которые врач обязан соблюдать.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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