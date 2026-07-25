В московской поликлинике уволили терапевта, который лечил пациентов по советской методике

Терапевт одной из московских поликлиник, 60-летний Александр Попов был уволен за методы лечения, противоречащие действующим клиническим рекомендациям. Специалист работал по советской методике, утверждённой приказом N 226/c Минздрава СССР: принимал без талонов, писал рецепты от руки, слушал и лечил пациентов.

На приёме Попов при ОРВИ назначал постельный режим, обильное тёплое питьё, парацетамол при температуре выше 38,5°C. При насморке рекомендовал промывание носа солевым раствором и тепло на переносицу. Антибиотики назначал только при подтверждённой бактериальной инфекции и исключительно после анализов. При этом Попов принципиально не выписывал дорогостоящие препараты от производителей, с которыми у департамента здравоохранения Москвы заключен рекламный контракт.

«Он мог потратить на одного пациента двадцать минут. Люди выходили с листочком, исписанным от руки, и шли домой лечиться», – рассказал один из пациентов.

Всю работу Попов вёл в бумажном виде – вносил записи в карту от руки, электронные таблицы заполняла его молодая помощница, а на возмущение администрации отвечал, что «сначала пациент, потом бюрократия». Анализы и процедуры назначал бесплатно, справки выдавал строго после осмотра и анализов. По словам его пациентов, за три года он не принял ни одного «гостинца», что в коллективе расценивали как «нездоровое поведение».

«Современная система здравоохранения создана в первую очередь для контроля за врачом и пациентом, а также для повышения экономической эффективности. Подобное отступление от обязательных к исполнению рекомендаций – категорически недопустимо», – пояснила первый замруководителя столичного департамента здравоохранения Снежана Щукина.

Относительно практики назначений лекарств Щукина пояснила, что современная поликлиника – «не благотворительный фонд» и работает, в том числе в рамках партнёрских соглашений с фармацевтическими производителями, которые врач обязан соблюдать.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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