Starship впервые в истории вывел в космос полезную нагрузку — чтобы сразу сжечь ее в атмосфере

Сегодня, 25 июля 2026 года в 1.51 по Москве, Starship оторвался от стартовой площадки в Техасе с успешным зажиганием всех 33 двигателей первой ступени. Как и предполагалось по плану полета, верхняя ступень после горячего разделения (так называют разделение ступеней, когда двигатели второй зажигаются еще до отделения первой) вышла на суборбитальную траекторию. На ней полет происходит по баллистической траектории, без завершения хотя бы одного витка вокруг Земли. SpaceX выбирает ее для нового корабля, чтобы избежать проблем в случае, если он по какой-то причине не сможет планово сойти с орбиты. На суборбитальной траектории его сход неизбежен еще до завершения первого витка вокруг Земли.

Вторая ступень впервые для кораблей и носителей этого типа вывела в космос полезную нагрузку, а не ее имитацию — 20 спутников Starlink V3. Это первый запуск для спутников такого типа. Каждый из них весит около 1,8 тонны, что втрое больше, чем у серийных спутников SpaceX, составляющих основную по возможностям часть действующей сети Starlink. Их пропускная способность превышает прежние спутники на порядок. Однако нужные им большие размеры не дают выводить такие спутники массово на ракете Falcon 9 — не хватает размеров головного обтекателя. С намного более крупным Starship таких проблем нет.

Взлет Starship над своим космодромом, вид с борта носителя / © SpaceX

Из-за суборбитальной траектории полета спутники вывели не на круговую орбиту, а лишь в космос на протяжении десятков минут до входа в атмосферу. 14 только протестировали раскрытие солнечных батарей, оптическую и радиосвязь с Землей и другими спутниками. А еще шесть вдобавок и использовали для съемки летящего рядом Starship из космоса, чтобы проконтролировать состояние его теплового щита. Вслед за кратким полетом спутники вошли в атмосферу, где и сгорели.

Важным этапом стал перезапуск в космосе двигателя Raptor 3. Такие перезапуски нужны для последующих полетов с дозаправкой корабля топливом на орбите.

После примерно часового полета вторая ступень вошла в атмосферу, запланированно затормозила двигателями и на короткое время зависла над выбранной точкой Индийского океана. Затем она упала в него, но, в отличие от прежних испытательных полетов, не взорвалась, а продолжила плавать на боку. Работники компании провели визуальное исследование состояния теплового щита после входа в атмосферу. Это должно дать ценные данные по отработке полной многоразовости двухступенчатого носителя.

В то же время с первой ступенью все прошло не так гладко. После горячего разделения ступень сделала переворот перед торможением двигателем. Вот только их повторное включение пошло не по плану: перезапустилось только 8 двигателей вместо намеченных 28. Соответственно, зависнуть над водой Мексиканского залива первой ступени не удалось, она просто упала в него.

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»… В 1957 году запуск советского «Спутника» вызвал на Западе так называемый спутниковый шок. Испытания Starship в 2024 году, идущие семимильными шагами, вызовут аналогичный шок вне США, но осознание е… naked-science.ru

Это произошло несмотря на то, что 10 июля 2026 года первая ступень проводила статический тест двигателей и все они отработали на нем нормально. То есть перед нами какая-то техническая проблема двигателя Raptor, наиболее продвинутого изо всех жидкостных ракетных двигателей Земли.

Конкретная ее причина неизвестна, но за двое суток до полета 25 июля SpaceX уже отменяла тринадцатый запуск Starship (с его переносом) из-за того, что четыре из 33 двигателей первой ступени автоматика не позволила запустить. Причиной этого назвали накопление в двигательном отсеке конденсата. В Техасе в эти дни было сравнительно влажно с перепадами температур. Очевидно, проблему реакции автоматики на конденсат придется решить буквально за месяц: до конца лета ожидается еще один испытательный полет Starship.

Хотя этот полет и был в основном успешным, он означает, что спасение первой ступени с посадкой на Мехазиллу в следующем полете не случится. Ведь для этого надо было, чтобы первая ступень идеально зависла над морем. В то же время успешный полет второй ступени существенно поднял шансы на то, что в следующий раз или два ее полет пройдет уже по круговой орбите вокруг Земли.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro