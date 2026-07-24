 

МИД: Россия ожидает, что США не будут рисковать своей репутацией и подтвердят приверженность пониманиям Анкориджа

24.07.2026, 15:30, Разное
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В министерстве иностранных дел России заявили, что ожидают от властей Соединённых Штатов Америки подтверждения их приверженности соглашениям, достигнутым на саммите в Анкоридже. В ином случае репутация США на международной арене «серьёзно покачнётся», предупредили дипломаты.

В ведомстве напомнили, что «весь мир был свидетелем курса на дипломатическое разрешение конфликта с учётом интересов России, взятого президентом США Дональдом Трампом», и он не может теперь от него отступить.

«Рассчитываем, что уважаемые коллеги из Соединённых Штатов Америки, включая высшее политическое руководство страны, подтвердят свою безоговорочную и однозначную приверженность пониманиям, ранее достигнутым в г. Анкоридж», – говорится в заявлении.

Если же повторится предыдущая ситуация, когда обращения, отправленные в Вашингтон по дипломатическим каналам, были проигнорированы и оставлены без ответа, в МИД пригрозили публично напомнить Трампу о его обещаниях повторно, таким образом «поставив под вопрос его репутацию в глазах международного сообщества».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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