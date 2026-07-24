Теракт-самоубийство на северо-западе Пакистана — не менее 14 погибших

Не менее 14 человек, включая военнослужащих, полицейских и сотрудника провинциального лесного департамента, погибли в результате теракта-самоубийства у поста сил безопасности в округе Танк провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

По данным источников в силовых структурах, вечером 23 июля террорист привел в действие взрывное устройство, находясь в заминированном автомобиле рядом с постом. В результате взрыва пост был полностью разрушен.

Среди погибших – девять военнослужащих, четверо полицейских и сотрудник лесного департамента. Еще не менее 24 человек, в том числе 20 военнослужащих и четверо полицейских, получили ранения и были доставлены в больницы. Количество погибших может вырасти: под завалами, предположительно, остаются трое военнослужащих.

Позже в ходе операции в прилегающем районе силы безопасности ликвидировали трех боевиков.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок. Ведется расследование.

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