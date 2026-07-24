 

Монахиня, угадавшая все результаты матчей ЧМ-2026, купила остров и вышла замуж за юного бодибилдера

24.07.2026, 13:01, Разное
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Бывшая настоятельница бенедиктинского монастыря сестра Агата, прославившаяся тем, что предсказала результаты абсолютно всех матчей чемпионата мира по футболу 2026 года, сложила с себя монашеские обеты и кардинально изменила жизнь. На выигранные у букмекеров 340 миллионов евро она приобрела необитаемый остров в Тихом океане, а также заключила брак с 18-летним филиппинским бодибилдером по имени Марко, с которым познакомилась в комментариях под собственным прогнозом на четвертьфинал.

Бывшие сёстры по монастырю рассказали, что дар предвидения открылся у Агаты ещё в келье, когда она безошибочно угадывала, кто из послушниц опоздает к утрене, но тогда никто не воспринимал это всерьёз. На чемпионате мира она сперва делала ставки исключительно из спортивного интереса, однако после того, как угадала точный счёт матча Германия – Парагвай, вдохновлённая видением Девы Марии с турнирной таблицей в руках, монахиня оформила аккаунт в пяти букмекерских конторах. К финалу её дар приобрёл такую точность, что она называла не только результат, но и минуту, на которой главный тренер проигравшей сборной начнёт плакать.

«Господь дал мне этот дар не для того, чтобы я и дальше перебирала чётки, – заявила Агата журналистам с борта яхты. – Я поняла, что целибат и ставки на спорт плохо сочетаются».

Ватикан пока не комментирует ситуацию, но по слухам рассматривает канонизацию Агаты как покровительницы азартных игр и футбола.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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