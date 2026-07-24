 

Курьеры, складские работники и таксисты в США оказались на грани выживания

24.07.2026, 13:15, Разное
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По данным Управления государственной подотчетности США, работники «экономики свободного заработка» впали в критическую зависимость от программ раздачи талонов на еду и медицинского страхования Medicaid. К этой категории относят людей, работающих на самых простых должностях в крупных логистических корпорациях, таких как Amazon. Складские работники, курьеры и водители – в США эти категории трудоустроенных людей фактически оказались на грани выживания.

Исследование проведено по инициативе сенатора Берни Сандерса, который резко критикует сложившуюся ситуацию. Потому что она уже легла тяжелым бременем на экономику страны – десятки миллионов людей вынуждены получать пособия из казны, но при этом еще и почти всегда работают полный день. То есть, все они не могут обеспечить себя, даже прокормить с такой работой – каждый пятый опрошенный признался, что регулярно голодает.

Почти все компании, чей бизнес основан на «экономике свободного заработка», нарушают закон. А именно – платят работникам меньше федерального минимума и минимальных ставок, принятых в отдельных штатах. В свое оправдание они указывают на столь же минимальные требования к соискателям и отсутствие четкого графика работы. По их словам, люди могут трудиться и зарабатывать столько, сколько сами сочтут нужным, поэтому если им не хватает денег, то в этом виноваты они сами. При этом крупные корпорации зачастую тратят миллиарды долларов на манипуляции с ценными бумагами в интересах акционеров и выплаты топ-менеджменту.Источник &#8212 GAO


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